Wandel in der Innenstadt Schließung von mehreren Geschäften dämpft Aufbruchsstimmung in Ahrweiler

Ahrweiler · In der Ahrweiler Innenstadt verändert sich die Geschäftswelt derzeit stark. Mindestens fünf Schließungen stehen an oder sind vor Kurzem erfolgt. Nach den Gründen gefragt, nennen die Inhaber oft ein bevorstehendes Bauprojekt. Was sie fürchten und wie es in Ahrweiler weitergeht.

11.07.2024 , 12:35 Uhr

Abschied von der Niederhut: In Ahrweiler schließt die „Chäshütte“ - und ist nicht das einzige Geschäft in der Innenstadt, das verschwindet. Die Gründe sind unterschiedlich. Foto: ahr-foto

Von Thomas Weber