Ahrweiler Weinwochen Ein Festzug für den Wein, die Winzer und die Burgundia

Das erste Wochenende der Ahrweiler Weinwochen ist beendet. Nach der Proklamation der neuen Burgundia Michelle Quandt zum Auftakt des Winzerfestes gab es am Sonntag einen zweiten Höhepunkt: den Winzerfestzug. Auf einen solchen hatte das Publikum, das seit den Mittagsstunden in großer Zahl an den Torwachen aus Reihen der Bürgerschützen vorbei in die abgeriegelte Altstadt drängte, vier Jahre lang warten müssen. Erst die Corona-Pandemie, dann die Folgen der Flutkatastrophe hatten Festzüge von 2020 bis 2022 unmöglich werden lassen. Und auch im Festzug 2023 konnten erfahrene Gäste immer noch die Folgen der Flutnacht lesen, denn es waren kaum Festwagen vorhanden. Die hatte überwiegend die Flut mit sich gerissen, was auch für so manch einen Unterstellort galt.