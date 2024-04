Stiftung Ahrtal Wie Ehrenamtliche seit 1000 Tagen Betroffenen der Flut helfen

Von der Bereitstellung dringend benötigter Güter des täglichen Bedarfs bis hin zum Wiederaufbau von Wohnraum und Infrastruktur leistet die Stiftung einen Beitrag zur Wiederherstellung der Lebensqualität im Ahrtal. Das ehrgeizige Ziel: „Gemeinsam mit den über 100 Ehrenamtlichen der Stiftung soll das Tal klima- und zukunftssicher wiederaufgebaut werden“. So richtete die Stiftung Ahrtal in Liers und Hönningen Jugendräume ein und legte beim „Zukunftsgärtnern” unter Anleitung der Expertin Heike Boomgaarden zerstörte Gärten klima- und insektenfreundlich neu an. Auch Kindergärten wurden bei der Gestaltung ihrer Außenanlagen mit Material und Arbeitskraft versorgt. Zudem haben die Aktiven die Einrichtung des Freundschaftshauses Marienthal gemeinsam mit IKEA Koblenz geplant und umgesetzt. In der Hilfe für „Härtefälle” „arbeitet das Team Einzelfallhilfe direkt mit den Betroffenen zusammen und hilft individuell im Rahmen der besprochenen Möglichkeiten, mit 'Hand und Herz' und gemäß des Leitbilds der Stiftung Ahrtal“.