Nach der Flutkatastrophe Gedenken an der Ahr soll die Menschen mit einbeziehen

In Trier erinnern in der Fußgängerzone eingelassene Gedenkplaketten an die Opfer. Sie liegen an den Stellen im Boden, an denen Menschen von dem Amokfahrer getötet wurden. Jede Plakette wurde in Abstimmung mit den Familien gestaltet. Sie werden in der Dunkelheit über Bodenfluter beleuchtet. Bei einer zudem geplanten zentralen Gedenkstätte sollen noch in diesem Frühjahr nahe der Porta Nigra sechs große Stelen errichtet werden.