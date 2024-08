Schließung in der Innenstadt? Ahrweiler Unternehmerfamilie wehrt sich gegen Gerüchte

Die Gerüchteküche in der Ahrweiler Altstadt brodelt. Schon länger wird darüber gesprochen, dass einige Geschäfte in der Fußgängerzone der Altstadt schließen. Ein paar Geschäfte haben bereits aufgegeben. Und so wurde weiter spekuliert, wen es als nächstes treffen könnte. In der Stadt und in den Sozialen Medien wurde immer wieder verbreitet, dass auch das erst im vergangenen Jahr eröffnete Einrichtungsgeschäft „Dekodenz“ in der Niederhutstraße schließen werde. „Es kamen mehrfach am Tag Leute in den Laden und fragten, ob das stimme“, schüttelt Lea Engels, die Betreiberin des Geschäftes, fassungslos den Kopf. Hausbesitzer Heiko Bertgen sah sich sogar gezwungen, im Namen der Familie gegen die weitere Verbreitung von falschen Behauptungen vorzugehen. In Zukunft will er jeden, der diese Gerüchte weiterhin verbreitet, anwaltlich zu einem öffentlichen Widerruf bewegen.