Existenzgründer läuten Eiszeit ein : Gründer-Duo eröffnet Eisdiele in Ahrweiler

Wollen hinter der Theke der Eisdiele „Eisweiler“ in Ahrweiler durchstarten: Maik Weingärtner und Severin Geschier (r.). Foto: Martin Gausmann

Ahrweiler Nach der Flutkatastrophe bietet Bad Neuenahr-Ahrweiler reichlich Platz für Neugründungen. Zwei junge Männer wollen sich nun am Speiseeis-Verkauf in der City versuchen.



Von Thomas Weber

Es wird noch lange dauern, bis in die Innenstadtbereiche von Ahrweiler und Bad Neuenahr wieder normales Geschäftsleben eingezogen ist. Hier und da öffnet in den Fußgängerzonen schon mal ein Gewerbe- oder ein Gastronomiebetrieb wieder, oftmals mit neuen Inhabern und anderem Angebot als vor der Flutkatastrophe im vergangenen Juli.

Aber viele Ladenlokale werden noch eine lange Zeit brauchen, bis dort wieder Kunden einkaufen gehen können. Und so manch ein Händler oder Gastronom wird wohl gar nicht mehr öffnen. Hinzu kommt, dass die Infrastruktur noch weitestgehend unzureichend ist. Viele Straßen in den überfluteten Bereichen müssen in den kommenden Jahren noch einmal gänzlich geöffnet werden, weil das Kanalnetz zerstört oder beschädigt ist und auch andere Versorgungsleitungen neu verlegt werden müssen. Oftmals müssen die Straßen im Anschluss komplett neu aufgebaut werden.

Leerstand soll vermieden werden

Für die Werbegemeinschaften und die Gewerbeförderung ist daher jede Wieder- oder Neueröffnung ein Gewinn. Auf der anderen Seite müssen sie darauf Acht geben, dass der Branchenmix für den Kunden interessant bleibt und sich von anderen Kommunen deutlich unterscheidet. Dies alles vor dem Hintergrund, in ein paar Jahren keinen oder wenig Leerstand zu haben.

Vor diesem Hintergrund haben sich nun zwei junge Männer aus Ahrweiler auf das Experiment einer Unternehmensgründung eingelassen. Severin Geschier und Maik Weingärtner haben eine Eisdiele außerhalb der Stadtmauern von Ahrweiler am Nahversorgungszentrum in der Bossardstraße eröffnet. Dort bieten sie auf wenigen Quadratmetern Speiseeis zum Mitnehmen an. Die Idee kam den beiden Freunden beim gemeinsamen Sport. Beide kommen nicht aus der Gastronomie, geschweige denn aus der Eisherstellung. Der eine ist Berufsfeuerwehrmann in Bonn, der andere studiert noch. Ihre bisherige Tätigkeit aufgeben wollen sie nicht, den Eisverkauf kann einer alleine machen, es gilt in erster Linie, Job, Studium und Eisdiele unter einen Hut zu bekommen.

Ein mutiges Experiment in schwierigen Zeiten

Das Ganze ist ein Experiment, das den Mut zeigt, in schwierigen Zeiten in einem Katastrophengebiet unternehmerisch tätig zu werden. Auf der anderen Seite haben die beiden ihren Schritt wohlüberlegt. Der Sommer steht vor der Tür und die einstigen Eisdielen in der Ahrweiler Innenstadt befinden sich noch im Wiederaufbau. Das kleine Ladenlokal in der Bossardstraße hingegen ist zentrumsnah, gut zu erreichen und bietet eine Menge an Parkplätzen in direkter Nähe. Bis hierhin war die Flut nicht gekommen. Unmittelbar nach der Katastrophe war die zerstörte Ahrtor-Apotheke als Provisorium in den Räumen untergekommen, jetzt ist die Apotheke wieder im eigentlichen Ladenlokal und die Eisdiele hat eröffnet. Angesichts der vielen Wortspiele an der Ahr hat sie den Namen „Eisweiler“ erhalten, ein dezenter Hinweis an den Standort Ahrweiler.

Eisweiler Eis-Spezialitäten direkt an der Stadtmauer Das Gründer-Duo, das die Eisdiele direkt an der Stadtmauer von Ahrweiler betreibt, hat klassische Eissorten im Sortiment, die zu 70 Prozent aus Landmilch sowie Sahne und Butter kreiert werden. Die Produkte sind überwiegend laktosefrei.Die neue Eisdiele „Eisweiler“ ist wochentags 11 bis 19 Uhr geöffnet, am Wochenende von 11 bis 20 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag. wbe