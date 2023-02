„Museum of Modern Ahrts“ : Harzkubus mit Flut-Objekten als Mahnmal in Ahrweiler enthüllt

Daniel Koller (l.) und Peter Kriechel präsentieren das Projekt „Museum of Modern Ahrts“ in der immer noch zerstörten St. Laurentiuskirche in Ahrweiler. Foto: AHR-FOTO

Ahrweiler Eine private Initiative rund um Winzer und Medienprofis hat das „Museum of Modern Ahrts“ gegründet. Dabei handelt es sich um ein Kunstobjekt aus Harz, in das Objekte aus der Flutkatastrophe, und die damit verbundenen Geschichten, eingeschlossen sind.

Es ist kein offizieller Ableger des berühmten Museums of Modern Arts in New York, und doch zielen die Projektinitiatoren vom neuen „Museum of Modern Ahrts“ mit ihrem Wortspiel genau auf das berühmte Vorbild ab. Bei Ihnen zu sehen, und am Freitagnachmittag in der St. Laurentius Kirche in Ahrweiler eingeweiht, gibt es aber keine Bildersammlung, sondern vielmehr eine große Kunstinstallation plus begleitender Foto- und Videoausstellung. Beim Hauptexponat handelt sich um einen massiven Harzblock, in dem Erinnerungen aus der Flutnacht eingeschlossen sind, wie ein Bademantelgürtel von einem in der Nacht geretteten Ahrtalbewohner oder auch eine Sicherheitsweste, die die aus der Flut resultierende Solidaritätsbewegung für das Ahrtal präsentieren soll. Die Weste ist von Helfer-Shuttle-Mitgründer Thomas Pütz selbst gespendet.

Imposant steht der 1,407m² große Würfel, der aus 3,5 Tonnen Harz gegossen wurde, in der immer noch zerstörten alt-ehrwürdigen Kirche St. Laurentius in Ahrweiler. Hinter der Aktion stehen das Team Flutwein und der Verein „Ahr - A Wineregion Needs Help for Rebuilding“, die schon kurz nach der Katastrophe mit außergewöhnlichen Spendenformaten Schlagzeilen, wie mit der Versteigerung der teuersten Weinflasche, geschrieben haben. Mitinitiator Daniel Koller, der hier von Anfang an als Ehrenamtlicher und Medienprofi engagiert war, benennt Ziel und Zweck der „künstlerischen Darstellung“ bei der Erstpräsentation so: „Der Cube und die darin enthaltenen Flutobjekte erzählen als stille Zeitzeugen die Geschichten von Betroffenen und Helfer der Flut und erinnern an vergessene Versprechen und Pflichten im Umgang mit kommenden Katastrophen.“

Ob die Altstadt an der Ahr nur eine der ersten Stationen des Kunstwerks ist, oder diese weiter durch Deutschland tourt, ist aktuell noch nicht ganz klar. Aufgrund der logistischen Probleme hat Initiator Koller aber bereits zwei kleine Kunstableger produzieren lassen, die man leichter auf die Reise durch Deutschland schicken könne. Ob Harzblock, Plakataktion,Kooperationen mit deutschen Kinos oder digitale Präsentation des Kunstwerks: Ziel der Aktion sei es, auch 1,5 Jahre nach der Flut an die Katastrophe an der Ahr zu erinnern und den Dialog darüber zu fördern, wie Katastrophen und ihre Folgen in Zukunft besser bewältigt werden könnten.

Initiatoren fordern weiterhin eine Entbürokratisierung der Katastrophenhilfe

Als erster begrüßte Dechant Jörg Meyrer als Gastgeber in der kahlen und kalten Kirche das prominente Publikum, in dem unter anderen auch Staatssekretärin Nicole Steingaß und die Bürgermeister Guido Orthen und Dominic Gieler vertreten waren. Und auch der Dechant betonte die Bedeutung des Kunstprojektes nicht nur für die Menschen im Ahrtal, sondern besonders für die außerhalb: „Seit dem 14. Juli gibt es noch viele weitere Katastrophen auf der Welt. Aber dieser Kubus hat die Botschaft: Hier gibt es Menschen, die machen weiter, die bauen auf, die gehen weiter – und manchmal tragen sie sich auch gegenseitig.“ So könne das Kunstwerk vielleicht auch Hoffnung spenden.

Dechant Jörg Meyrer begrüßt die Gäste in der Ahrweiler Kirche, unter anderen (v.l.n.r.) Staatssekretärin Nicole Steingaß und die Bürgermeister Guido Orthen und Dominic Gieler. Foto: AHR-FOTO

Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen, sieht in dem „Kubus und dem Gesamtkunstwerk“ auch ein Mahnmal dafür, besser mit der großen Kugel, also unserem Planeten, umzugehen: „Mit jedem Stein, den wir wieder einsetzen und mit jedem Baum, den wir wieder pflanzen, verehren wir gleichzeitig die Vergangenheit und das Neue“, so der Bürgermeister.

Abschließend sagte Koller noch über das Projekt und die darin gesammelten Erinnerungen: „Es sind Geschichten, die uns verpflichten, aus den Ereignissen im Ahrtal zu lernen.“ Und sein Kollege Marc Adeneuer, erster Vorsitzender des Rebuilding-Vereins, schloss den Appell an die Politik an, vor allem die Gesetzgebung zum Spendenwesen katastrophensicher beziehungsweise katastrophenkompatibel zu machen. Über ein Jahr kämpften er und sein gemeinnütziger Verein darum, eingesammelte Spendengelder, ohne Verlust, an die Winzer und flutgeschädigten Weinbetriebe auszahlen zu können. So soll als Teil der Kunstaktion auch eine der kleineren Harz-Stelen noch im Februar vor den Bundestag nach Berlin transportiert werden, zusammen mit einem Brief an den Bundesfinanzminister.