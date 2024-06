Ahrweilers neuer Ortsvorsteher Ferdi Heuwagen sagt: „Die Seele der Stadt ist durch die Flut ein bisschen kaputt gegangen“

Serie | Ahrweiler · Die Kommunalwahlen am 9. Juni sowie die drauffolgenden Stichwahlen brachten für eine Reihe von Ortschaften im Kreis Ahrweiler Veränderungen an der Spitze. In 19 Dörfern oder Stadtteilen haben neue Ortsbürgermeister oder Ortsvorsteher für die kommenden fünf Jahre das Sagen. Wir stellen die neuen Amtsinhaber in einer lockeren Serie vor. Den Auftakt macht Ahrweilers neuer Ortsvorsteher Ferdi Heuwagen (CDU).

24.06.2024 , 15:00 Uhr

Ahrweilers „neuer“ Ortsvorsteher Ferdi Heuwagen, hier vor dem Ahrtor, hat bereits als kommissarische Ortsvorsteher Erfahrung gesammelt. Foto: ahr-foto

Von Volker Jost Redakteur Kreis Ahrweiler