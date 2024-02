Streifzug durch die Geschichte von Ahrweiler Heimatforscher Werner Schüller schreibt ein Buch gegen seine Flutängste

Akribisch hatte der 73-Jährige gesammelt, was in den „Ahrweiler Stadtnachrichten“ einst über die Geschehnisse in Ahrweiler, Bachen und Walporzheim veröffentlicht worden war. Schüllers Streifzug durch die vergangenen Jahrzehnte bietet so den Menschen der Gegenwart und der Zukunft einen tiefen Blick in die Vergangenheit der Region. In das, was anno dazumal wichtig war, was die Menschen fröhlich machte, sie besorgte, ihnen zu schaffen machte, wie das gesellschaftliche Leben aussah und die örtliche Wirtschaft funktionierte.