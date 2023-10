Ahrweiler Hotelier-Ehepaar zieht Bilanz „Es ist schon wieder so viel möglich im Ahrtal“

Die Bilanz für das erste Jahr fällt bei den Kniels zufriedenstellend aus. Das kränkelnde Tourismusgeschäft nach der Flutkatastrophe habe man mit Übernachtungen von Handwerkern, die im Tal arbeiten, kompensieren können. Aber auch das klassische Geschäft mit Reiselustigen zieht mittlerweile wieder an. Und den Gästen wird nicht langweilig, weiß Sebastian Kniel. Das neue Tourismuskonzept, das Wanderer, Radfahrer, Familien und Weinfreunde gleichermaßen ansprechen soll und mehr Erlebnis ins Tal bringen will, sei bereits in der Umsetzung. Er weiß aber auch um die Schwachstellen: „Uns fehlen immer noch rund 1000 Betten in Hotels und Pensionen. Die fehlenden Kapazitäten wirken sich vielfältig aus: auf Restaurants, Einzelhandel und auch den Umsatz bei den Veranstaltungen.“