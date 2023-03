Jagd im Kreis Ahrweiler Jäger erwarten mehr Abschüsse von Hirschen und Rehen

Einiges steht jedoch wohl schon fest: Die anstehenden Änderungen beträfen vor allem das Schalenwild, also Rehe, Hirsche und Wildschweine, so die in Kempenich versammelten Jäger. „Niemals gab es so viel Schalenwild wie heute. Die Freiflächen infolge von Borkenkäfer und Dürre bieten nochmals verbesserte Lebens- und Vermehrungsbedingungen. Erhöhte Abschüsse sind daher erforderlich“, teilte der rheinland-pfälzische Gemeinde- und Städtebund mit. Die Jagdzeit auf Rot- und Rehwild solle künftig zehn Monate betragen, hieß es bei den Jägern, die außerdem davon ausgehen, dass das Anlocken von Sauen durch Futter in Rotwild-Arealen mit dem neuen Gesetz untersagt werden wird.