Zeugen gesucht : Kind wird in Ahrweiler vom Auto erfasst und verletzt sich

In Ahrweiler sind am Donnerstag ein Auto und ein Kind zusammengestoßen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ahrweiler In Ahrweiler sind am Donnerstag ein Auto und ein acht Jahre alter Junge, der auf einem Fahrrad unterwegs war, zusammengestoßen. Der Junge verletzte sich und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Donnerstagabend gegen 19.35 Uhr ist in Ahrweiler ein Auto mit einem acht Jahre alten Jungen zusammengestoßen, der auf einem Fahrrad unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, soll der 19-jährige Autofahrer auf der Hochstadenstraße in Ahrweiler von der Ahr kommend in Richtung Kreuzung Hochstadenstraße unterwegs gewesen sein.

An der Kreuzung sollen der Wagen des 19-Jährigen und das Fahrrad des Jungen seitlich zusammengestoßen sein. Dabei verletzte sich der Junge an der Schulter und im Gesicht und zog sich einige Schürfwunden zu. Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus. Einen Fahrradhelm soll der Junge nicht getragen haben.

Der 19-jährige Autofahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Der Wagen sowie das Fahrrad wurden beschädigt. Wie genau der Unfall passieren konnte, war am Donnerstagabend nicht klar. Die Polizei führt Ermittlungen durch und bittet Zeugen, die vor Ort waren und Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich mit der Polizei Ahrweiler in Verbindung zu setzen.

(ga)