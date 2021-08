Nach der Flutkatastrophe : Ahrweiler Landrat Jürgen Pföhler legt sein Amt nieder

Bad Neuenahr-Ahrweiler Jürgen Pföhler, Landrat im Kreis Ahrweiler, legt nach der verheerenden Flutkatastrophe sein Amt nieder. Zuletzt war scharfe Kritik an ihm laut geworden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits.

Jürgen Pföhler, Landrat im Kreis Ahrweiler, legt sein Amt nach der Flutkatastrophe Mitte Juli nieder. Das teilt die CDU-Fraktion im Kreistag Ahrweiler in einer Mitteilung mit. Demzufolge könne Pföhler sein Amt krankheitsbedingt nicht mehr ausüben. „Der Schritt, sein Amt nicht mehr wahrzunehmen, war daher notwendig und unausweichlich“, heißt es in der Mitteilung.

Warum die Hilfe in Ahrweiler in den ersten Tagen stockte

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat Anfang August Ermittlungen gegen Landrat Jürgen Pföhler aufgenommen wegen des Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen am Abend und in der Nacht des Hochwassers. Pföhler wird vorgeworfen, zu spät den Katastrophenfall ausgerufen und die Teilevakuierung angeordnet zu haben. Im Fokus steht neben Pföhler ein weiteres Mitglied des Krisenstabes, dessen Namen und Funktion die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen wollte. Bei ihm handele es sich jedoch nicht um einen Politiker. Anfang August waren Räume in der Kreisverwaltung durchsucht sowie Akten und die persönliche Kommunikationsmittel von Pföhler und dem weiteren Krisenstabsmitglied beschlagnahmt worden. Oberstaatsanwalt Harald Kruse erklärte auf Nachfrage: „Pföhler war gefasst und ruhig. Er hat sich sehr kooperativ gezeigt.“

Das Vertrauen in den Landrat sei nach der Flutkatastrophe nicht mehr gegeben, schreibt die CDU-Fraktion. Die Führung, die in einer solchen Ausnahmesituation benötigt werde, sei unter diesen Umständen nicht mehr möglich. „Der Kreis Ahrweiler benötigt in der aktuellen Situation in seiner Führung einen unbelasteten personellen Neuanfang“, heißt es in der Mitteilung.