Nach der Flutkatastrophe : Ahrweiler Landrat Pföhler: Von einem Rücktritt kann keine Rede sein

Update Bad Neuenahr-Ahrweiler Es ist ausdrücklich kein Rücktritt: Nach der verheerenden Flutkatastrophe wird der Ahrweiler Landrat Jürgen Pföhler jedoch vorerst nicht ins Kreishaus zurückkehren. Horst Gies übernimmt die Amtsgeschäfte.

Jürgen Pföhler (CDU), seit 2000 Landrat des Landkreises Ahrweiler, hat sich krankgemeldet. Von einer vorgelegten Dienstunfähigkeitsbescheinigung könne keine Rede sein, unterstrich der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Karl-Heinz Sundheimer. Eine Pressemitteilung der CDU, wonach der Landrat dienstunfähig sei und Pföhler somit nicht als Landrat in das Kreishaus zurückkehren werde, sei von den Medien „überinterpretiert“ worden. Auch könne nicht von einem Rücktritt gesprochen werden. Bedeutet: Vorerst bleibt alles beim Alten.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat Anfang August Ermittlungen gegen den 63-jährigen Pföhler aufgenommen. Er stehe im Verdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen, so Oberstaatsanwalt Harald Kruse. Insbesondere wird nun untersucht, ob der am 14. Juli in der Katastrophennacht im Kreishaus tagende Krisenstab es versäumt hat, die Bevölkerung vor der drohenden Flutwelle zu warnen und für rechtzeitige Evakuierungen zu sorgen. Neben Pföhler wird auch gegen ein weiteres Mitglied des Krisenstabes ermittelt. Der Landrat hatte gegenüber der Staatsanwaltschaft erklärt, die Aufgaben des Katastrophenschutzes delegiert zu haben. Er sei an jenem Katastrophenabend über weite Strecken gar nicht im Kreishaus gewesen.

Die CDU-Kreistagsfraktion war es nun, der es überlassen war, Pföhlers vorübergehenden Rückzug aus der Kreisverwaltung in Ahrweiler zu vermelden. Hierbei war es zu Missverständnissen gekommen. Insbesondere die in einer Pressemeldung der CDU-Kreistagsfraktion genutzte Formulierung „Der Schritt von Landrat Pföhler, sein Amt nicht mehr wahrzunehmen, ist daher notwendig und unausweichlich“, hatte zu Irritationen und zu dem Rückschluss geführt, Pföhler sei zurückgetreten, oder habe sich dauerhaft für nicht mehr diensttauglich erklären lassen. Tatsächlich liege lediglich eine Krankmeldung vor.

Dessen ungeachtet führte die CDU aus, dass das Vertrauen der Menschen im Kreis Ahrweiler in Pföhler nicht mehr gegeben sei. Die zwingend erforderliche, entschlossene und zupackende Führung des Amtes sei in einer solchen Ausnahmesituation nicht mehr möglich. Ein unbelasteter Neuanfang sei von Nöten. Daher wolle man in der für Mittwoch terminierten Kreistagssitzung auch die von der SPD initiierte Resolution, Jürgen Pföhler möge zurücktreten und den Weg für einen Neuanfang freimachen, unterstützen, sagte Fraktionschef Sundheimer am Dienstagmittag dem General-Anzeiger.

Der Neuanfang soll nun zumindest in den nächsten Wochen und Monaten mit Horst Gies aus Ahrweiler in Angriff genommen werden. Der Landtagsabgeordnete und erste Kreisbeigeordnete ist offiziell Pföhlers Vertreter im Amt. Bereits am vergangenen Mittwoch nahm er erste Termine wahr und führte am Donnerstag im Kreishaus durch drei Sitzungen. Wie lange die Interimszeit im Kreishaus andauern wird, ist nicht bekannt und hängt ausschließlich davon ab, welche Weichenstellungen Landrat Pföhler als Amtsinhaber nun vornimmt. Die Vorlage einer attestierten dauerhaften Dienstunfähigkeit setzt in aller Regel sorgfältige und durchaus langwierige Untersuchungen voraus. Zu einem freiwilligen Rücktritt hat sich Pföhler bislang nicht entschließen können.

Sollte es zum Rücktritt, Abwahl oder der Vorlage einer Dienstunfähigkeitsbescheinigung kommen, wären Neuwahlen die Folge. Ob Gies auch bei der dann innerhalb von 90 Tagen vorgeschriebenen Neuwahl kandidieren wird, ist noch offen. Insider gehen allerdings davon aus, dass sich Gies einer Urwahl stellen wird. Würde er von der Bevölkerung des Kreises gewählt und Gies sein Landtagsmandat niederlegen, würde Michael Schneider, derzeit Kreisgeschäftsführer der CDU, als bisheriger B-Kandidat in das Mainzer Parlament nachrücken.

Indem Pföhler lediglich eine Krankmeldung und kein Rücktrittsschreiben vorgelegt hat, wird ein insbesondere von den Grünen angestrebtes Amtsenthebungs- oder Abwahlverfahren wieder Thema. Allerdings gibt es im Kreistag einen fraktionsübergreifenden Konsens, dieses zeitraubende Verfahren nicht in Gang zu setzen. Vielmehr zeichnet sich ab, dass sich die von der SPD geforderte Resolution, Pföhler möge freiwillig zurücktreten, mit großer Mehrheit beschlossen wird. Sundheimer: „Die Fraktionsdisziplin wird hierbei aufgehoben.“

Es sei erkennbar geworden, dass es in der Vergangenheit und am Tag der Katastrophe Versäumnisse und Fehler gegeben habe. In der Rückschau bleibe einiges aufzuarbeiten. Es sei daher folgerichtig, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu den Fragen eingeleitet habe, wer und in welchem Ausmaß die Verantwortung für die Einsatzleitung am Katastrophenabend hatte und ob dabei im rechtlichen Sinne schuldhaft gehandelt wurde. Wörtlich heißt es im CDU-Schreiben weiter: „Aus unserem Verständnis kann man ein Amt jedoch nicht ausüben, wenn strafrechtliche Ermittlungen laufen.“

Weder eine Dienstunfähigkeitsbescheinigung, eine Abwahl noch ein freiwilliger Rücktritt hätten nach Informationen des General-Anzeigers Auswirkungen auf die Versorgungsansprüche, die der Wahlbeamte Jürgen Pföhler nach vierzig Dienstjahren im öffentlichen Dienst – er war zuvor im Bundeswirtschafts- und im Bundesverkehrsministerium tätig – hätte. Seine Beamtenpension richtet sich nach dem Ausscheiden aus dem Amt nach der Besoldungsgruppe B 7.

