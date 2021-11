Infrastruktur nach der Flut : Das Klettern in den Zug hat ein Ende

Das Klettern in den Zug hat ein Ende

Am Haltepunkt Ahrweiler Markt entsteht ein moderner Bahnsteig. Foto: Weber Foto: Thomas Weber

Ahrweiler Am Haltepunkt Ahrweiler Markt wird endlich ein Bahnsteig gebaut. Damit macht die Bahn ein altes Versprechen wahr.

Derzeit wird in beiden Fahrtrichtungen gearbeitet, damit am Ende ein barrierefreier Einstieg ohne die Überwindung von Hindernissen in die Züge der Ahrtalbahn möglich ist. Die Baustelle bedingt derzeit eine einseitige Sperrung der Bundesstraße 267 auf Höhe des Haltepunktes.