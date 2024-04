Neue Pläne für Feuerwehrhaus in Ahrweiler „Mir geht das alles zu langsam“

Nun soll es ein neues Gerätehaus südlich der Ahr an der Ramersbacher Straße gehen. Allerdings wurden die Planungen hierfür mit Ausnahme des Standorts komplett verworfen. Bürgermeister Guido Orthen hatte den Wehrleuten zu ihrem Kameradschaftsabend die neuen Planungen mitgebracht, erläutert wurden diesen von Kambiz Bardjasteh von der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft. „Mir geht das alles zu langsam“ zeigte sich auch das Stadtoberhaupt von den Entwicklungen und der notwendigen neuen Ausschreibung der Planungen genervt und sprach den Wehrleuten damit aus der Seele. Aber es sei auch wichtig, dass die Wehr neben guter Ausbildung über vernünftige Ausrüstung samt Gerätschaften verfüge, so Orthen. Und daher dankte der Bürgermeister auch für die Stiftung eines immerhin 44.000 Euro teuren geländegängigen Kleinfahrzeugs (AZV) durch die Aktion Deutschland Hilft und berichtete, die Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs für das in die Jahre gekommene Mehrzweckfahrzeug MZF1 sei in Arbeit.