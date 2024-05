Umwelt-Lernen Kleine Blühflächen an der Grundschule

Es war eine Projektarbeit, die eigentlich aus der Not geboren wurde und nun zum Blickfang und wichtigen Studienobjekt avancieren dürfte. An der Aloisius-Grundschule in Ahrweiler ist ein kleines Fauna-Flora-Paradies entstanden. Nicht nur die Schule war in der verhängnisvollen Flutnacht stark beschädigt worden. Auch die Außenanlagen waren zerstört und mussten neu aufgebaut und neugestaltet werden. „Build back better“ lautete das Motto des vom Hilfswerk NAK-karitativ finanzierten Projektes. Ziel war, das Außengelände der Schule nicht nur wiederherzustellen, sondern vielmehr auch mit Hilfe der Ahrweiler Biologin Ragna Neumann-Franz um- und neu zu gestalten. So entstanden kleine Blühflächen und Hochbeete.