Serie Schlenderfaktor Ahrweiler oder: Wo das Gute liegt so nah

Ich plane ordentlich Zeit ein. Rund eine Stunde Fahrzeit errechnet das Navi vom Wohnort Bad Honnef aus über die Autobahnen rund um Bonn und schließlich bis Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ich schlage den mitgelieferten Routentipp in den Wind – „Fähre vermeiden“ – und fühle mich durch den Verkehrsfunk bestätigt: quälender Stau auf der einspurigen B 42 und auch sonst wieder jede Menge los auf sämtlichen Hauptstrecken, das kostet Zeit. Während ich die Fähre nutze, auf der anderen Rheinseite gemütlich Richtung Ahr tuckere und irgendwann die Weinberge in Sicht kommen, kommt Urlaubsgefühl auf. Warum in die Ferne schweifen?