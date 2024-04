Planungen im Ortsbeirat vorgestellt So geht es mit den Baustellen auf Ahrweilers Straßen weiter

Seit Monaten ist die Sebastianstraße ab Schützenstraße nur noch in Richtung Ahrweiler befahrbar. Jetzt gibt es auch eine Ampelschaltung in der Wilhelmstraße auf Höhe der Kreisverwaltung, die Verkehrsteilnehmern eine Geduldsprobe abverlangt. Mit dem ständig sichtbarer werdenden Wiederaufbau dürfte das in den kommenden Jahren nicht besser werden.