Schläge und Tritte nach Gaststättenbesuch : Polizei sucht Zeugen nach Streit in Ahrweiler

Die Polizei in Ahrweiler sucht Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen in Ahrweiler unterwegs waren. Foto: dpa/Andreas Arnold

Ahrweiler Am frühen Sonntagmorgen ist ein Mann in Ahrweiler verprügelt worden. Nach einem Streit in einer Gaststätte hatten ihn drei Männern verfolgt.



Die Polizei in Ahrweiler ermittelt im Fall einer Körperverletzung in Ahrweiler. Am frühen Sonntagmorgen, so schildert die Polizei, ist ein Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war er nach einem Streit in einer Gaststätte von drei ihm bis dahin unbekannten Männern verfolgt worden.

Unmittelbar vor der Gaststätte sei der Streit dann handfest geworden. Die drei Männer sollen zugeschlagen und getreten haben. Auch, als das Opfer am Boden gelegen haben soll, endete der Streit laut Polizei nicht. Die Brille des Opfers ging zu Bruch. Zu schwereren Verletzungen kam es offenbar nicht. Nach der Schlägerei sollen die drei Männer in Richtung Innenstadt gegangen sein.