Unfall in Ahrweiler : Radfahrerin im Kreisverkehr von Auto erfasst

Bei einem Unfall am Kreisverkehr vor dem Niedertor in Ahrweiler ist am Freitag um die Mittagszeit eine Radfahrerin verletzt worden. Laut Polizeiinspektion Ahrweiler fuhr die Frau zwischen 11.30 und 12 Uhr mit ihrem Fahrrad im Kreisverkehr, als sie von einer Autofahrerin, die mit ihrem Wagen aus Richtung Friedrichstraße kam, angefahren wurde. Die verletzte Radfahrerin, die laut Polizei über Rückenschmerzen klagte, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Bad Neuenahr gebracht. Den Angaben der Polizei zufolge gilt sie lediglich als „leicht verletzt“, doch bedeutet dies einem Sprecher zufolge nur, dass sie voraussichtlich weniger als 24 Stunden im Krankenhaus verbringen muss. Der Bereich um den Kreisel am Niedertor musste kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden, woraufhin sich ein Stau bildete.