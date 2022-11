Hotel in Ahrweiler : Rodderhof öffnet wieder und läutet Generationenwechsel ein

Freuen sich über die Wiedereröffnung des Rodderhofs (von links): Koch Marcus Socke, Bürgermeister Guido Orthen, Michael Jünger von der Kreissparkasse, Dehoga-Präsident Gereon Haumann sowie die Hoteliers Dirk Hempen und Daniel Hempen. Foto: ahr-foto

Ahrweiler Das Hotel Rodderhof in Ahrweiler ist nach der Zwangspause durch die Flut wieder für Gäste geöffnet. Bei der Leitung des Hauses ersetzt der Sohn künftig den Vater.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Victor Francke

Gereon Haumann, Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbandes, sprach von einem „besonderen Leuchtturmprojekt“, Christian Lindner, Vorsitzender des Ahrtal-Tourismus, von einer „wichtigen Signalwirkung für die gesamte Branche“.

Das renommierte Hotel Rodderhof an der Ahrweiler Stadtmauer hat wieder geöffnet. Wie nahezu alle Beherbergungsbetriebe im Ahrtal war das traditionsreiche Vier-Sterne-Gasthaus mit seinen 56 Zimmern und 20 Mitarbeitern von der Flutkatastrophe stark betroffen gewesen. Mit dem Wiederaufbau und der offiziellen Wiedereröffnung geht auch ein Stabwechsel in der Führungsetage des Hotels einher: Gabriele und Daniel Hempen – Mutter und Sohn – werden das Haus künftig führen. Der bisherige Geschäftsführer Dirk Hempen zieht sich altersbedingt zurück.

„Das Ende der Betriebsunterbrechungsversicherung, das Auslaufen der Kurzarbeit und die damit verbundene Sicherung der Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter sowie die Zusammenarbeit mit einem guten Netzwerk von Handwerkern haben uns vorangetrieben“, blickt Dirk Hempen zurück. Das gesamte Erdgeschoss wurde neugestaltet, neben einer modernen Küche wurden fünf Tagungsräume in unterschiedlichen Größen gebaut, wobei die historische Bausubstanz weitgehend erhalten und in das Gebäudeensemble integriert werden konnte. „Wir haben nicht gefragt, wie wir das finanzieren können. Wir haben nur gewusst: Jetzt müssen wir was machen. Und das haben wir getan“, so der scheidende Geschäftsführer.

Dass die Hotelleitung von einer schnellen Erholung des stark geschundenen Ahrtal-Tourismus ausgeht, machte Daniel Hempen deutlich. Der neue Hotelchef rechnet mit einer Belegungsquote von durchschnittlich 70 Prozent, die Verweildauer der Gäste schätzt er im Durchschnitt auf zwei Tage. Der Rodderhof lebt traditionsgemäß nicht allein vom Tourismus, sondern insbesondere auch vom Tagungs- und Restaurantgeschäft.

Gekommen war auch Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen (CDU). Auch wenn es im Tourismus aufwärts gehe, sagte er, müsse den Gästen deutlich gemacht werden, dass im Ahrtal trotz aller hervorragenden Gastgeber-Qualitäten und Mühen noch nicht alles perfekt funktionieren könne.

Wurzeln im 13. Jahrhundert

1248 wurde von Augustinermönchen aus Klosterrath bei Aachen der damalige Klosterrather Hof – heute Rodderhof genannt – direkt gegenüber dem Obertor innerhalb der Stadtmauer Ahrweilers errichtet. Er war Mittelpunkt der Gutsverwaltung der Mönche. Der Hof besteht aus einem zweigeschossigen Bruchsteinbau, einem rechtwinklig anschließenden Gebäudetrakt sowie einem langgestreckten Wirtschaftsgebäude mit Tordurchfahrt. Der klösterliche Innenhof wird mit einem eineinhalbgeschossigen Gebäude aus jüngerer Zeit abgerundet.

Durch einen großen Brand wurde der Hof 1689 Opfer der Flammen. Erst 1714 wurde die zerfallene Anlage wieder aufgebaut und in ein zweigeschossiges Wohnhaus mit acht Achsen sowie Wirtschaftsgebäuden, einer Ringmauer und einer Tordurchfahrt verwandelt. Nach der Besitzergreifung des linksrheinischen Gebietes durch die Franzosen ging der Hof 1802 in französischen Staatsbesitz über. Die Familie Kreuzberg, die fast ein Drittel der Kloster- und Herrenhöfe vom französischen Staat erwarb, kaufte auch die Besitzrechte am Rodderhof. 1884 wurden die Geschwister Kreuzberg als Besitzer genannt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Stadt Ahrweiler Eigentümerin des Gebäudes und das dem Barock zugeschriebene Wohnhaus wurde unter Denkmalschutz gestellt.