Beschluss im Kreistag Ahrweiler schließt sich Verein Zukunftsregion Ahr an

„Ziel des Vereins ist es, Aktivitäten des Wiederaufbaus zu begleiten und maßgebliche Akteure der Zivilgesellschaft sowie aus öffentlichen Institutionen, Unternehmen und der Politik zu vernetzen. So sollen ein nachhaltiger Aufbau des Ahrtals gefördert und die Zukunftsfähigkeit der Region gestärkt werden“, so das Credo, das Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) noch einmal unterstrich. Und das in Gegenwart des extra aus Mainz angereisten Chefs der Staatskanzlei, Fabian Kirsch. Mit 400.000 Euro wolle sich das Land jährlich an den laufenden Kosten des Vereins beteiligen, hieß es noch im November aus Mainz beim ersten Anlauf zur Vereinsgründung. Staatssekretär Kirsch wiederholte das im Kreistag jedoch nicht. Dennoch geht man Im Kreistag davon aus, dass es bei den in Aussicht gestellten Zuschüssen auch bleibt. Hinzu kämen auf der Einnahmenseite die Mitgliedsbeiträge der Kommunen, Unternehmen und Einzelpersonen.