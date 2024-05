Schützenfest an Fronleichnam Fast 1000 Schützen bevölkern Ahrweilers Altstadt

Fronleichnam, Hochfest der katholischen Kirche und für viele Bürger in Ahrweiler der höchste Feiertag im Jahr. Im Besonderen gilt das für die Mitglieder der drei Schützengesellschaften: die St. Sebastianus-Bürgerschützengesellschaft, die St. Laurentius Junggesellen-Schützengesellschaft und die Aloisiusjugend. An diesem Tag ist es ihnen vorbehalten, die kirchlichen Feiern zu begleiten, allen voran die Fronleichnamsprozession. Für die touristisch geprägte Rotweinmetropole ist der Tag zumindest bei gutem Wetter aber auch einer, an dem sich vor allem Tagestouristen in der Altstadt tummeln. Sie und die Schützen ergeben ein eindrucksvolles Bild.