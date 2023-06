Jahrhundertealte Tradition So verewigt ein Schmied die Ahrweiler Schützenkönige in Silber

Am Sonntag errang in Ahrweiler mit Benedikt Appel ein neues Mitglied der traditionsreichen St. Laurentius Junggesellen-Schützen-Gesellschaft die Würde des neuen Schützenkönigs. Mit dem Fall des hölzernen Vogels von der Stange und der folgenden Proklamation endete die Regentschaft der vorherigen Majestät. In diesem Fall war das Christoph Eudenbach. Der erhält eine jahrhundertealte Tradition aufrecht: Damit noch lange an die Könige gedacht wird, stiften diese ihrer jeweiligen Gesellschaft ein Königsschild aus Silber. Dieses ist nur zu den Schützenfesten an großen Königsketten hängend zu sehen, ruht ansonsten aber in den Schließfächern oder Tresoren der Gesellschaften. Wir haben den Weg von der Silberplatte bis zum fertigen Königsschild verfolgt.