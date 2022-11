Zwischenbilanz zum Wiederaufbau : Ahrweiler steht vor großen Herausforderungen

Bürgermeister Guido Orthen berichtet während der Einwohnerversammlung in Ahrweiler über den Fortgang des Wiederaufbaus im Stadtteil. Foto: AHR-FOTO

Ahrweiler In Ahrweiler berichtet die Stadtspitze in einer Einwohnerversammlung über die Fortschritte beim Wiederaufbau. Mehr als 700 Einwohner haben ihren Stadtteil nach der Flut verlassen. Auf die, die geblieben sind, dürfte noch einiges zukommen.

„Wir leben auf einer der größten Baustellen Europas“, meinte der Bürgermeister der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen. Seit der verheerenden Flutkatastrophe im Sommer des vergangenen Jahres und den damit einhergehenden gigantischen Schäden ist auch in Ahrweiler nichts mehr so, wie es zuvor war. In einer Einwohnerversammlung informierte die Stadtspitze ihre Bürger nun darüber, was an baulichen Maßnahmen bereits im Zuge des Wieder- und Neuaufbaus geschafft wurde und was noch auf die Bewohner des Stadtteils zukommen wird. Seit Bund und Länder im Oktober 2021 die insgesamt 30 Milliarden Euro umfassenden Aufbauhilfen beschlossen haben – von denen rund die Hälfte nach Rheinland-Pfalz fließen – rollen auch in Ahrweiler die Bagger und Raupen, kurven dort die Last- und Lieferwagen, drücken sich die Handwerker – sofern deren prall gefüllte Terminkalender es zulassen – die Klinken in die Hand. Der Ortsteil Ahrweiler und seine Bewohner stehen vor großen Herausforderungen.

2170 Menschen haben die Kreisstadt nach der Flut verlassen

Daran ließ Guido Orthen im Bürgerzentrum an der Laurentiuskirche keinen Zweifel aufkommen. So, wie das Stadtoberhaupt auch auf die damit verbundenen psychischen Belastungen für die Einwohner hinwies. Er riet dazu, „positiv nach vorne zu schauen“. Das ist in den vergangenen Monaten nicht jedem Einwohner von Bad Neuenahr-Ahrweiler gelungen: 2170 Menschen, so Orthen, seien nach der Flutkatastrophe aus der Kreisstadt weggezogen, das entspreche 7,4 Prozent der bisherigen Bevölkerung. In Ahrweiler waren es bisher 767 Menschen (10,1 Prozent), die den Stadtmauern – vermutlich für immer – den Rücken kehrten.

Fast 70 Menschen waren in der Flutnacht in der Kreisstadt ums Leben gekommen, die Schäden allein an städtischem Eigentum, also an der kommunalen Infrastruktur, werden auf 1,7 Milliarden Euro geschätzt. Die Stadt hatte dem Land einen Wiederaufbau-Maßnahmenkatalog zugeleitet, der rund 1400 Einzelmaßnahmen enthält, viele davon entfallen auf den Stadtteil Ahrweiler. Orthen ließ auch deutlich werden, dass die von ihm geleitete Stadtverwaltung am Rande der Überforderung steht: 330 Mitarbeiter – 80 von ihnen waren selbst von der Flut betroffen – müssen eine Aufgabenfülle stemmen, die ein historisches Ausmaß angenommen hat.

Hochwasserschutz ist zentrales Element des Wiederaufbaus

Auf dem Hochwasserschutz, der Katastrophenvorsorge und dem Klimaschutz liege derzeit ein gewaltiger Akzent in der Aufgabenerfüllung, teilte Orthen mit. Es gelte, das oftmals verloren gegangene Gefühl der Sicherheit zwischen Marienthal und Lohrsdorf zurückzugewinnen. Vieles sei bereits auf den Weg gebracht worden. Beispielsweise im Hochwasserschutz, wo gemeinsam mit benachbarten Kommunen an einem Konzept gefeilt werde. Dies – wegen der Zuflüsse aus NRW – länderübergreifend. Es gelte, öffentliche Flächen zu entsiegeln, Wasser in den Wäldern zurückzuhalten, Retentionsräume zu schaffen, Verklausungen an Brücken zu verhindern.

Alfred Bach vom Rathaus-Planungsstab „Aufbau“ stellte den vom Hauptausschuss bereits auf die Schiene gesetzten „Masterplan“ für die Ahrufer (der GA berichtete) vor, der die Situation für Fußgänger und Radfahrer rechts und links der Ahr massiv verbessern soll. „Bequemer, schneller, besser“ und möglichst konfliktfrei sollen Nutzer dort mit guten Anbindungen zu Nachbargemeinden unterwegs sein können. Noch offen sei, wo die Ahrweiler Feuerwache errichtet werden soll. Bekanntlich war das Feuerwehrhaus in der Katastrophennacht überschwemmt und nahezu vollständig zerstört worden. Der bisherige Standort könne möglicherweise als Parkraum genutzt werden, ein neuer Standort für die Wehr am Ahrweiler Stadion sei überlegenswert. Bach: „Wir wollen vieles neu überdenken.“

Energetische Aspekte gehören zum Schutzprogramm

Erster Beigeordneter Peter Diewald berichtete, was sich in den vergangenen Monaten im Bereich des Katastrophenschutzes getan habe: Ein Fachbüro arbeite an einem Feuerwehrbedarfsplan, eine Arbeitsgruppe beschäftige sich mit einer denkbaren „Gasmangellage“. 25 neue Sirenen seien installiert worden, die am Samstag zum Probealarm aufheulen werden. Auch an einem verbesserten Klimaschutz werde gearbeitet. Bürgermeister Orthen: „Dabei wird auch die Windenergie eine Rolle spielen.“ Eine verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energien sowie die Aufforderung zu ökologischen Bauweisen gehörten ebenso zum Schutzprogramm.

Vieles sei bereits in Ahrweiler geschafft: Das Freibad sei wieder intakt, die Turnhalle der Grundschule sowie Spielplätze wieder nutzbar. Ob Altes Rathaus, Stadtarchiv im Blankartshof, Aloisiusschule, Stadtmauer, Römervilla oder Weißer Turm: Überall werde gearbeitet. Beigeordneter Peter Diewald: „Wir sind überall dort mit aller Kraft dabei, wieder einen geregelten Betrieb zu erreichen.“