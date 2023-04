Frühjahrsputz in Ahrweiler und Ramersbach Das Rätsel um die gefundene Unterhose

„Ramersbach muss sauber bleiben“, lautete derweil im Höhenort der Kreisstadt die Devise. Die Gemeinschafts-Dorfreinigungsaktion gibt es dort seit 30 Jahren. Vierzehn Erwachsene und sechs Kinder hatten sich diesmal am Dorfplatz getroffen, um in Gruppen durch den Ort und Umgebung zu streifen. Mehr als zwanzig prall gefüllte Säcke mit Müll kamen so zusammen. „Es ist aber weniger geworden“, freute sich Ortsvorsteher Werner Kasel. In früheren Jahren war der am Bürgerhaus zur Abholung bereitstehende Müllcontainer nach Abschluss des Dreck-weg-Tages noch viel mehr gefüllt als diesmal. Die Menschen seien umweltbewusster geworden, so Kasel. Es werde weniger Müll produziert und es werde weniger, ob achtlos oder mit Absicht, in der Natur entsorgt.