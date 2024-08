Internationaler Tag des Bieres Wo sich Gerstensaft im Kreis Ahrweiler besonders gut genießen lässt

Eigentlich dreht sich an der Ahr alles um den Wein. Gehört die Region doch zu den bundesweit schönsten Anbaugebieten edler Tropfen. Zahlreiche Winzer bauen sie an, vor allem rote. Doch (nicht nur) am Internationalen Tag des Bieres, der stets am ersten Freitag im August gefeiert wird, lohnt sich auf ein Blick auf die Zentren des Gerstensaft-Genusses im Kreis Ahrweiler.