Ahrweiler Oberhut informierte sich Wärmepumpen sollen aus dem Blickfeld verschwinden

Warum der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe so lange dauert, machte der Bürgermeister am Beispiel der Kampfmittelbeseitigung in der Ahr deutlich. Dort wurden auf einer Strecke von nur 200 Metern 1750 Metallteile identifiziert, die nun mühsam zunächst einmal darauf überprüft werden müssen, ob es sich möglicherweise um Munition oder Ähnliches handelt. „Wahrscheinlich sind es Konserven oder Getränkedosen“, so das Stadtoberhaupt. Für den Bereich der Oberhut und der angrenzenden Straßen berichtete Orthen von Überlegungen, die Obertorbrücke als Hubbrücke zu bauen. Die Wiederherstellung der von Karl-von-Ehrenwallallee sollte eigentlich 2023 beginnen, was aber nicht funktioniert. Wunschtermin der Stadtverwaltung zur Wiederherstellung der Marktgarage sei Ende 2024. Und für die städtische gastronomische Liegenschaft auf dem Marktplatz, das ehemalige Restaurant Kleinertz, gebe es aktuell zwei Bewerbungen möglicher Pächter.