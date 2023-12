Im Herzen der Altstadt Der Ahrweiler Weihnachtsmarkt ist eröffnet

In Ahrweiler hat am Freitagnachmittag der Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt begonnen. An den ersten drei Adventswochenenden bieten mehr als 40 Aussteller Handwerkskunst und Kulinarik jeweils von Freitag bis Sonntag an. Der Ahrweiler Weihnachtsmarkt ist aufgrund seiner besonderen Atmosphäre weit über die Ahrtaler Grenzen hinaus bekannt und beliebt. Im Schatten der imposanten Laurentiuskirche von 1269 lud der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Ahrweiler, Thorsten Hermann, bei der offiziellen Eröffnung am frühen Abend die Menschen ein, sich im historischen Flair auf das nahende Weihnachtsfest einzustimmen.