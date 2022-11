Tannenschmuck blieb von der Flut verschont : Der Ahrweiler Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Ahrweiler Nach zwei Jahren Pause laden Buden und Stände rund um den Ahrweiler Marktplatz zum adventlichen Flanieren und Schlemmen ein.

In der historischen Ahrweiler Altstadt gibt es nach zwei Jahren Pause, bedingt durch Flutkatastrophe und Corona-Pandemie, wieder einen Weihnachtsmarkt an allen vier Adventswochenenden. Am Freitag Abend war offizielle Eröffnung der Budenstadt. Zwischen Glühwein und Reibekuchen dankte Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen der Werbegemeinschaft Ahrweiler, die sich im Sommer entschieden hatte, wieder zum Weihnachtsmarkt einzuladen.

Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Thorsten Hermann, brachte seine Freude zum Ausdruck, dass 16 Monate nach der Flut wieder vorweihnachtliches Leben auf dem Marktplatz möglich ist. „Das ist ein Lichtschein am Ende des Tunnels“, so Hermann. Dass man nicht nahtlos ans Jahr 2019 anknüpfen könne, sei klar. Aber immerhin habe die Flut einiges an Dekoartikeln verschont, so dass es wieder einen großen und geschmückten Weihnachtsbaum gebe. Auch um Ersatz für die Hütten der Budenstadt haben sich Menschen gekümmert, viel Unterstützung gab es zudem seitens der Stadtverwaltung.