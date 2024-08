Proklamation der Burgundia Alle Infos zu den Ahrweiler Weinwochen

Dort geht es tags darauf um 11 Uhr weiter. Am Nachmittag sorgen „De Fesstbende“ von der Bühne herab für Stimmung, am Abend wird es eine große Weinparty mit der Showband „Rio 5“ geben. Der erste Weinwochensonntag steht dann ganz im Zeichen des Winzerfestumzugs. An diesem Tag schließen die Wachen der Schützen die Stadttore und erbitten einen Obolus zum Eintritt. Am Zugrand dürfen sich die Besucher mit Glas über freien Wein aus dem Zug heraus freuen, dafür sorgen die zahlreichen Teilnehmer des Umzugs gerne. Die Aufstellung des Festzugs erfolgt auf der Friedrichstraße. Anschließend ziehen die Weinfreunde durch das Niedertor in die Stadt ein, überqueren den Marktplatz und folgen der Altenbaustraße, um durch das Obertor wieder Richtung Marktplatz zu gehen. Über die Ahrhut ziehen die Festwagen zur Friedrichstraße, von wo sie nochmals durch das Niedertor in die Stadt und auf den Marktplatz gehen. Eine Auflösung erfolgt dann auf der Altenbaustraße hinter dem Marktplatz. Zur Musik von Plenty Fourty wird das erste Festwochenende am Sonntagabend enden.