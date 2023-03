Standort Ramersbacher Höhen Windkraft ist in Ahrweiler kein Tabuthema mehr

Bad-Neuenahr-Ahrweiler · Auf den Ramersbacher Höhen sind fünf Anlagen in der Planung. Negative Auswirkungen auf den Tourismus werden nicht befürchtet. Und so hält sich die Kritik bisher in Grenzen.

24.03.2023, 15:00 Uhr

Auf den Ramersbacher Höhen im Hintergrund sollen Windräder installiert werden. Dann könnte es dort so aussehen wie auf dieser Fotomontage. Foto: AHR-FOTO





Von Victor Francke