AhrWeinWalk gestartet Freunde edler Tropfen tummeln sich auf den Höhen über Ahrweiler

„Da sind jede Menge Einheimische dabei, aber auch eine Menge an Tages- und Mehrtagestouristen“, hatte Carola Welsch aus dem Organisationsteam der Ahrtal- und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH festgestellt. Den Andrang am ersten Wandertag verglich sie mit dem Vorjahr, als ähnliches Wetter ebenfalls für einen Ansturm gesorgt hatte. Für die Gäste war es ein leichtes, auf die Wanderstrecke zu kommen, halten doch Ahrtalbahn und Schienenersatzverkehr direkt am Empfang. Vor allem wenn wieder ein Zug hielt, bildeten sich lange Schlangen am Empfang. Dort gab es ein gut mit Sekt gefülltes Weinglas und eine Stempelkarte für die Besucher. Vom Startpunkt aus ging es für die Weinfreunde einige Meter den Berg hinauf bis zum ersten Haltepunkt am Stand des Weinguts Körtgen. Dort musste die erste Entscheidung fallen: Laufe ich die Strecke als Silberberg-Tour im Uhrzeigersinn und besuche zunächst die Weingüter Maibachfarm, J.J. Adeneuer, Peter Kriechel und Franz Coels? Oder gehe ich in entgegengesetzter Richtung zunächst zum Ahrweiler Winzerverein, dem Weingut Pollig & Schmidt, den Jungwinzern Next Generation und dem Weingut Kurth? Das nennt sich dann Rosenthal Tour. Den meisten Teilnehmern war es egal. Sie kamen Donnerstag oftmals in großen Gruppen, mit Kindern und Hunden oder mit Bollerwagen sowie oftmals mit lautstarker Musik. Da sah man auch das ein oder andere Fass Bier in den Weinbergen – was die Gastgeber aber nicht störte. Wer den Rundweg absolviert hatte, den zog es zur Urbanuskapelle mitten in der Lage Rosenthal. Dort gab es in der After-Walk-Lounge zu entspannter Musik Wein und Sekt von allen Anbietern, dazu Speisen aller Art, vom Eis bis zum Spießbraten. Dort ließen sich die Menschen nieder, mal auf Stroh, mal auf Bänken aus Paletten. Der Blick über Ahrweiler und ein guter Wein in der Hand sorgten für Wohlfühlatmosphäre. Dank der insgesamt zehn Anlaufpunkte war es nirgends überfüllt – auch wenn sich zeitweise eine vierstellige Gästeschar auf den Wanderrouten tummelte.