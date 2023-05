Interview mit der neuen Weinmajestät Katja Hermann „Als Erstes will ich einen Social-Media-Plan erstellen“

Drei Wochen nach der Krönung des britischen Königs Charles III. in der Londoner Westminster Abbey gab es auch im Ahrtal ein royales Wochenende. Auf dem Ahrweiler Marktplatz glitzerte die Krone der Ahrweinkönigin über Katja Hermann, die zum Auftakt des Pfingstweinmarktes der Ahr ihr Amt als Nachfolgerin von Mariella Cramer antrat. Ein Jahr lang repräsentiert die Recherin nun das Weinbaugebiet Ahr in der ganzen Welt. GA-Redakteur Volker Jost will im Gespräch mit der neuen Ahrweinkönigin herausfinden, wer die Frau hinter der Krone ist.