GA-Redaktionsmobil in Lohrsdorf : An der Kapelle hat das Haus der Hoffnung ein offenes Ohr

Lohrsdorf In Lohrsdorf trifft das GA-Redaktionsmobil auf den Café-Bus des christlichen Vereins Haus der Hoffnung. Der hat ein offenes Ohr für Flutopfer – und vermittelt bei Bedarf Seelsorger und Therapeuten.

Sonnenschein, blauer Himmel, Kaffee und Kuchen an der Kapelle in der Ritterstraße – auf den ersten Blick wirkt die Welt in Lohrsdorf beim Besuch des GA-Redaktionsmobils in Ordnung. Doch auch in dem Ortsbezirk der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat die Flut im vergangenen Juli große Schäden verursacht. In Lohrsdorf selbst waren einige Häuser in der Sinziger Straße und im Bahnweg betroffen. Im in einer Mulde gelegenen Green, das ebenfalls zum Bezirk gehört, stand der ganze Ort unter Wasser.