Digitale Angebote in Bad Neuenahr-Ahrweiler Ohne App kein Service?

Der Paketlieferdienst DHL hat sein Angebot im Ahrtal erweitert. In Heimersheim an der Ehlinger Straße 17 steht eine weitere Packstation bereit. Derartige Stationen gibt es bereits einige rund um und in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Umgebung, die in Heimersheim ist laut DHL die siebte. Zugleich ist sie besonders: Photovoltaikmodule sorgen für den nötigen Strom – und wer Pakete abholen möchte, muss zwingend ein Smartphone mit DHL-App dabeihaben. Nicht die einzige Dienstleistung, die in der Region per App angeboten wird. Wo im Alltag noch eine App nützlich sein kann – teils, weil es den Service sonst gar nicht gibt: