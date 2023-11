Prozess wegen mutmaßlichen Betrugs in Ahrweiler Angeklagter fehlt schon wieder, diesmal mit Attest

Strafverteidiger Sven Röttgen aus Bad Honnef hat in seinem Berufsleben schon viele Mandanten in Gerichtsverhandlungen vertreten. In der Regel sitzen die Beschuldigten neben ihm auf der Anklagebank. Nicht so in dem Fall, der derzeit vor dem Schöffengericht am Amtsgericht in Ahrweiler verhandelt wird. Der von der Staatsanwaltschaft des Betrugs beschuldigte Mann, der sich rund 55.000 Euro geliehen, jedoch nicht zurückgezahlt haben soll und der seinem „Geschäftspartner“ eine Mitinhaberschaft an einem Bad Neuenahrer Tanzlokal in Aussicht gestellt haben soll, obwohl ihm dieses gar nicht gehörte, erschien einmal mehr nicht vor Gericht. Der Angeklagte hatte der Richterin ein ärztliches Attest zukommen lassen, aus dem hervorgeht, dass er derzeit nicht in der Lage sei, dem Gerichtsverfahren beizuwohnen.