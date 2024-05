Pfingstweinmarkt der Ahr Annabell Stodden ist die neue Ahrweinkönigin

Insgesamt neun Weingüter und Winzergenossenschaften präsentierten von Freitagnachmittag an einen bunten Mix ihrer Produktpalette. Der war so bunt wie auch das Publikum, das von gut gelaunten Party-Gängern bis zu wissbegierigem Fachpublikum reichte. Ob samtige Spätburgunder, frische Blanc de Noir, spritzige Weiß- oder Grauburgunder oder fruchtige Frühburgunder, die an der Ahr eine Spezialität sind – es blieben keine Wünsche offen. Moderat gestalteten sich auch die Preise. An den meisten Ständen gab es den günstigsten Wein schon für 18 Euro pro Flasche. Das galt auch für den einfachen Spätburgunder. Wer etwas besonderes ins Glas wollte, musste allerdings tiefer in die Tasche greifen, selten aber mussten mehr als 30 Euro für eine Flasche entrichtet werden. Dazu gab es jeden der gut 100 angebotenen Weine oder Sekte auch im Glas. Das musste der Kunde zwar auch in diesem Jahr kaufen, nach dem Weinmarktbesuch konnte er es aber in einen Chip umwandeln, den er beim nächsten Weinevent in diesem Jahr wieder in ein Glas umwandeln darf. Der Kritik des letzten Jahres kam der Ahrwein e.V. damit entgegen, zumal das Chipsystem auch den Tausch eine bereits benutzten gegen ein frisches Glas ermöglicht.