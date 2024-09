Kurzinterview mit Architektin Angie Müller-Puch Architektonische Eindrücke begleiten Schüler ein Leben lang

Angie Müller-Duch: Es bedeutet mir sehr viel. Ich bin in Bad Neuenahr geboren und habe das Gymnasium Calvarienberg in Ahrweiler besucht. Auch wenn ich heute nicht mehr in der Region lebe, komme ich regelmäßig nach Hause und kenne natürlich Menschen, die von der Flut im Jahr 2021 betroffen waren und es noch immer sind. Deshalb freue ich mich besonders, durch den Neubau der Grundschule in Bad Neuenahr einen aktiven Beitrag zum Wiederaufbau leisten zu können.