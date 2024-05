Lage am Are-Gymnasium in Bad Neuenahr „Hier herrschen keine unmöglichen Zustände“

„Wir sind in einem Ausweichstandort mit seinen speziellen Bedingungen, und da sind einige Dinge mit Sicherheit nicht ideal“, räumt Nina Pfeil ein. „Aber Schule ist mehr als nur ein Gebäude“, betont die Schulleiterin, dass das eigentlich in Bad Neuenahr beheimatete Are-Gymnasium auch am flutbedingten Übergangsstandort in der Joseph-von-Fraunhofer-Straße 0 am Rande des Innovationsparks Rheinland in der Grafschaft eine eingeschworene Gemeinschaft sei. „Hier herrschen keine unmöglichen Zustände.“