Größte Kirmes im Ahrtal Auf dem Rummel in Bad Neuenahr tummeln sich die Besucher

Jede Menge Trubel und gute Laune, das gibt es seit Freitag in Bad Neuenahr zu erleben. Die dortige Kirmes zieht wieder die Menschmassen allen Alters an. Schon beim Auftakt am Freitag war es auf dem Kirmesgelände voll, ganz zu schweigen vom Festzelt der Feuerwehr, wo die Band „Jeckediz“ ein Konzert mit närrischen kölschen Tön gab.