Grünsatzung für die Kreisstadt : Aufbau mit ökologischer Handschrift

Wohnflächen

Im Bau- und Planungsausschuss stellte Stadtplaner Karsten Hartmuth neun Bereiche im Stadtgebiet vor, die sich für nach Meinung der Verwaltung als künftige Wohn- oder Mischgebiete eignen könnten. Die Ersatzbaulandpotenziale haben kurze bis mittelfristige Entwicklungsperspektiven und sind teilweise schon in der Bearbeitung. Die Flächen liegen in Heimersheim (Im Bülland), an der Königsfelder Straße (Oben in der Hardt), in Ramersbach (Auf der Nür), in Kirchdaun (Am Springborn und am westlichen Ortsrand), in Lohrsdorf (nördliche Baugebietserweiterung), in Gimmigen (nördlicher Ortsrand), Heppingen (westlicher Ortsrand) und auf Godeneltern über Ahrweiler. wbe