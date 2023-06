Bad Neuenahr-Ahrweiler Aufbaugesellschaft sieht große Aufgaben beim Wiederaufbau

Die Gesellschaft wird im Rahmen der Möglichkeiten personell weiter aufgestockt. Im April zählte die Belegschaft der GmbH 35 Mitarbeiter. An ihrer Spitze stehen der Diplom-Verwaltungswirt Herbert Wiemer, der Erfahrungen in der Kreisverwaltung Ahrweiler wie auch in der Stadtverwaltung Mayen sammelte, und der frühere Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall, Hermann-Josef Pelgrim. Der 63-jährige Schwabe kennt die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler inzwischen bestens: 2010 half er als Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Schwäbisch Hall, die Ahrtal-Werke aus der Taufe zu heben – 49 Prozent der Anteile am kommunalen Energieversorger hält die Stadt in Baden-Württemberg.