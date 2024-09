Kinderbetreuung in Bad Neuenahr Ausschuss macht Weg frei für geplante Kita in der Mittelstraße

Immer mehr Kinder mit Anspruch auf einen Kindergartenplatz – das bringt die Kommunen in Bedrängnis. Wohl der Stadt, die Gönner auf ihrer Seite hat. In Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Ahrtal sind die Bodelschwingschen Stiftungen Bethel seit vielen Jahren stark engagiert. Seit 2015 betreibt Bethel mit dem Hospiz-Verein Rhein-Ahr und der katholischen Marienhaus-Gesellschaft das Hospiz im Ahrtal, dazu kam im Jahr 2022 die Spezialisierte Ambulanten Palliativversorgung. Das Bethel Hotel zum Weinberg am Bad Neuenahrer Bahnhof bietet Menschen mit Behinderung Arbeitsplätze und das Integrative Mehrgenerationen-Quartier in der Schützenstraße weist barrierefreie Wohnungen auf. Nun soll noch ein Kindergarten kommen. Sechs Millionen Euro will die Stiftung in Bau und Betrieb einer Kita mit sechs Gruppen stecken. Der städtische Bau- und Planungsausschuss machte dafür nun den Weg frei.