Flutgeschädigte Schulen im Ahrtal Ausschuss-Mitglieder schwer enttäuscht von schleppendem Wiederaufbau

Als Möglichkeiten für eine Optimierung des Wiederaufbaus nannte Hamacher die Vergabe von Aufträgen an Generalunternehmer. Der Vorteil aus Bauherrensicht bestehe darin, dass insbesondere der zeitliche Aufwand für interne Koordinierungsaufgaben vermieden werde. Der gesamte Bauablauf liege in einer Hand, und für den Bauherren gebe es nur einen Ansprechpartner. Die Ausführung durch einen Generalunternehmer biete zudem auch deutliche Vorteile in der kaufmännischen Steuerung des Wiederaufbaus. In zeitlicher Hinsicht habe eine Vergabe der Bauleistungen an einen Generalunternehmer in aller Regel indes keinen entscheidenden Vorteil gegenüber der losweisen Vergabe der Gewerke, da die Anforderungen an die Planung gleich seien.