Ausstellung im Weißen Turm Ahrweiler Ein surreales Tagebuch in Bildern

Der promovierte Kunsthistoriker, Kunsttherapeut, Kunstlehrer und Restaurator Uli Eltgen aus Linz am Rhein ist ein echter Tausendsassa, die Erklärungen zu seinen Bildern sprudeln nur so aus ihm heraus, wirken wie ein Tagebuch in Bildern. Er erinnert sich genau an jedes Detail seiner 25 Bilder, kann zu jedem eine Geschichte erzählen, in die der Betrachter eintaucht. „In meinen Zeichnungen setze ich Elemente aus den Bereichen Natur, Kultur und Technik surreal und humorvoll zusammen“, erläutert der Künstler. Dass seine Bilder keine Titel oder Erklärungen haben ist kein Zufall: „So bleibt Raum für die eigene Interpretation und so kann jeder Besucher die Bilder erstmal auf sich wirken lassen“, meint Eltgen.