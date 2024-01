Bei Bagger-Arbeiten Autowrack in Bad Neuenahr aus der Ahr geborgen

Ein Baggerfahrer, der dabei war, das von der Flut gezeichnete Flussbett von Geröll zu befreien, hat das Autowrack am frühen Dienstagnachmittag mit der Schaufel seiner Maschine in Höhe des Bad Neuenahrer Apollinarisstadions aus der Ahr geborgen und am Ufer abgestellt. Sein Kollege teilt die naheliegende Vermutung des Reporters, dass sich um ein bei der Katastrophe im Juli 2021 weggeschwemmtes Auto handelt.