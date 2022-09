GA-Redaktionsmobil : Bus macht am Dienstag in Bachem Station

Bus macht am Dienstag in Bachem Station

Die GA-Redakteure Sven Westbrock und Raphaela Sabel sprechen beim ersten Besuch des GA-Redaktionsmobils in Bachem Anfang des Jahres mit Ortsvorsteher Ulrich Stieber (links). Foto: Martin Gausmann

Bachem Das GA-Redaktionsmobil kommt am Dienstag nach Bachem. Nach der Flut war der Ort die erste Station des Redaktionsmobils. Nun gibt es ein Wiedersehen mit dem Ortsvorsteher.

Die nächste Station des GA-Redaktionsmobils ist an diesem Dienstag, 6. September, Bachem. Und zwar von 12.30 bis 14 Uhr am Winzermuseum, dem ehemaligen Backes, in der Königsstraße.