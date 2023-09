Sportplätze in der Kreisstadt Bachem soll die neue Fußballzentrale werden

Nicht sonderlich beweglich zeigte sich einmal mehr das Land als Fördergeber, denn trotz der Größenreduzierung der Sportplätze in Ahrweiler und Walporzheim und der damit notwendigen Umsiedlung des Seniorenspielbetriebs im Fußball nach Bachem will man die Mehrkosten für den dortigen Kunstrasenbelag nicht übernehmen. Finanziert wird immerhin die kleine Laufbahn mit Sprunggruben, bei der Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung auf LED wolle man die Finanzierung „wohlwollend prüfen.“ Grund genug für die Verwaltung, weitere Eisen im Feuer zu schmieden. So sollen die rund 100.000 Euro Mehrkosten für den Belag gegenüber dem Ursprungsplan aus Spendenmitteln kommen, die der Verein „Ahrche e.V.“ in Aussicht gestellt hat. Auch die errechneten 73.000 Euro Mehrkosten für die LED-Umrüstung könnten die Ahrche als Spenden einwerben, heißt es.